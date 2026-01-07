México Tendrá Ciberbachillerato: ¿Dónde Estarán y Cuál Es la Diferencia con Telebachilerato?

El Gobierno de México anunció la implementación del Ciberbachillerato. Te decimos dónde están los nuevos planteles y cuál es la diferencia con el Telebachillerato

Durante la conferencia mañanera de hoy, 7 de enero de 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que se abrirán 130 planteles de Ciberbachillerato en el país durante este año, ya que es una modalidad más atractiva para los jóvenes.

No es lo mismo (Ciberbachilleratos ) que telebachillerato, es una evolución para las condiciones que estamos viviendo actualmente, que sea más atractivo para las y los jóvenes. Se está determinando el lugar a partir de la distancia.

El secretario indicó que se está analizando donde hay secundarias que no tienen una preparatoria a por lo menos 45 minutos de distancia y "ahí se determina que hace falta un Ciberbachillerato".

Secundarias con matrícula igual o mayor a 50 estudiantes sin bachillerato a menos de 45 minutos.

Municipios de los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas, Plan Balsas, Polos de Desarrollo y Municipios Prioritarios de Paz.

Ciberbachillerato en comunidades pequeñas y rurales

Al respecto, Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, indicó que la evolución del modelo de Telebachillerato fue diseñado para llevar a comunidades pequeñas y rurales.

Una de las decisiones es la distancia, estas escuelas tienen avances muchos avances que son muy importantes. Es un sistema modular con mediación docente, es decir, los chicos toman clases con maestros, no es que esten a distancia, no están en línea y no es ver la tele.

Dijo que se trata de escuelas donde un conjunto de profesores trabaja con grandes áreas temáticas, que se complementa con dos elemntos adicionales:

Un Marco Curricular Común para contar con materias similares y con ello permitir que fluyan mejor los estudiantes.

Hay un piso de materias similares y un techo de reglas que permiten la circulación y acompañamiento de escuelas.



