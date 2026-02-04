Pemex Reduce 20% su Deuda Total; Sheinbaum Destaca Resultados por Refinerías

Este miércoles, 4 de febrero de 2026, el Gobierno de México anunció que en 2025, la deuda total de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujo 20% gracias a los instrumentos financieros implementados.

Durante la mañanera de hoy en la que se presentó el avance del "Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035: reducción de deuda y estabilidad en producción petrolera", Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, aseguró que la actual deuda es la más baja en los últimos once años.

En la actualidad, la deuda financiera es la más baja en los últimos once años. Otro elemento clave del fortalecimiento financiero es el pago a proveedores.

El funcionario destacó que la tendencia de endeudamiento heredada del periodo neoliberal fue revertida.

Durante el periodo neoliberal, efectivamente, la deuda financiera de Pemex creció en 129%. Esa tendencia se ha revertido.

Rodríguez Padilla explicó que de 2018 a 2025 se redujo la deuda en más de 20 mil millones de dólares, con respecto al 2018 y que se mejoró la calificación crediticia, gracias a la estrategia financiera de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía y Pemex, que fue bien recibida por las agencias calificadoras.

Sheinbaum destaca resultados de Pemex

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Pemex se ha recuperado como empresa pública y destacó la operación de las refinerías.

"Hoy Pemex se recuperó. Procesar petróleo en México es fundamental", dijo la mandataria, y subrayó que el país cuenta con ocho refinerías en operación, lo que ha permitido reducir importaciones de combustibles.

Durante su intervención, la secretaria de Energía, Luz Elena González, respaldó los resultados y destacó que "por primera vez en 2025 se redujo en 20% la deuda de Pemex total", un avance reconocido por Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s, que mejoraron la calificación crediticia de la empresa.

Con información de N+ y EFE.

