Sheinbaum Confirma Reunión con Alto Comisionado de la ONU: Entregará Informe de México

Este lunes, 20 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que tendrá una reunión con el Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, luego del informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU .

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum informó que la reunión será el próximo miércoles, 22 de abril, en Palacio Nacional, a las 10 de la mañana, donde se entregará el Informe de México.

"Ha tenido varias reuniones tanto con áreas de Gobierno como con organizaciones civiles, con grupos que se dedican a los Derechos Humanos", refirió la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo miércoles se reunirá con el Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, en Palacio Nacional. pic.twitter.com/WisIokXEVd — NMás (@nmas) April 20, 2026

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México presentará mecanismo de derechos humanos que se implementa en el país

La titulat del Ejecutivo Federal destacó que el Alto Comisionado de la ONU "viene no solo a ver el tema de desaparecidas sino también a conocer cómo es el mecanismo de derechos humanos en el país".

"Más que un informe es un documento (lo que le vamos a entregar) es lo que hemos presentado en particular con los desaparecidos, un documento muy importante y además cómo es el mecanismo de derechos humanos en el país", destacó la presidenta.

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Con información de N+.

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