Sheinbaum Descarta Incidencia Gubernamental en el INE Luego de Elección de Nuevos Consejeros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que haya incidencia gubernamental en el Instituto Nacional Electoral, luego de la elección de los tres nuevos consejeros del INE.

En la conferencia mañanera de hoy, 23 de abril de 2026, Sheinbaum Pardo afirmó que la elección de los nuevos consejeros del INE fue una decisión abierta y transparente en la Cámara de Diputados y subrayó “no hay incidencia gubernamental”.

Sheinbaum Pardo recalcó que la función de los consejeros del INE es “hacer cumplir las leyes electorales y que las elecciones sean transparentes, limpias, y que se garantice la democracia”.

La mandataria mencionó que “hay mucho respeto a la presidenta del INE, a los consejeros y consejeras del INE, y así va a ser ahora que entren los nuevos consejeros”.

“Nosotros no estamos diciendo esto sí, esto no, esto se aprueba, esto no”, señaló la presidenta y agregó que los consejeros del INE “son los que toman esas decisiones”.

Destacó que sí existe relación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Noticia relacionada: Video: ¿Qué Implica para la Democracia la Designación de los Nuevos Consejeros del INE?

¿Quiénes son los nuevos consejeros del INE?

Con 334 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el martes, 21 de abril de 2026, a los siguientes aspirantes a consejeros del INE:

Blanca Yassahara Cruz García.

Frida Denisse Gómez Puga.

Arturo Manuel Chávez López.

Video: Ellos Son los Tres Nuevos Consejeros del INE: Perfiles y Cargos Previos

El 22 de abril, los tres nuevos consejeros del INE tomaron protesta por el cargo que ocuparán hasta 2035.

Aquí puedes la conferencia mañanera completa de hoy

Información en desarrollo…

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RMT