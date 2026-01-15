Sheinbaum Explica Puntos Clave para Propuesta de Reforma Electoral

La mañana de hoy, 15 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los puntos clave que se incluirán en la propuesta de Reforma Electoral y dijo cuándo se prevé que esté lista.

Durante su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, destacó, por ejemplo, la importancia del fortalecimiento de las consultas, no solo a nivel nacional, sino también estatal y municipal.

Es una propuesta que les va a gustar a todos (...) Fortalece nuestro sistema electoral y garantiza nuestra democracia, la democracia electoral y la democracia participativa; esencialmente es lo que vamos a presentar.

La mandataria nacional previó que la propuesta esté lista la primera semana de febrero.

Puntos clave a incluir en propuesta de Reforma Electoral

Sheinbaum Pardo aclaró que se está haciendo una propuesta que garantizará la representación de las minorías e indicó cuáles son los otros temas para incluir, de acuerdo con el interés del pueblo reflejado en las encuestas que se han hecho:

Reducción de los gastos : En general, a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral ( INE ), a los Organismos Públicos Locales Electorales ( OPLES ). “Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país (…) Sin afectar la operación de las instituciones autónomas, no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar”.

Elección de plurinominales : "Si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sea de listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad nunca van a buscar el voto con la gente".

: "Si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sea de listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad nunca van a buscar el voto con la gente”. Mayor democracia participativa: Más participación de la ciudadanía en las decisiones del país, no solamente en las consultas generales que se realizan en algunos estados, sino en todo el país. “Que los habitantes puedan participar en las decisiones que toma el municipio, a partir de consultas, que no necesariamente se puedan hacer cada tres años, sino cada año, por ejemplo”.

Participación de los mexicanos en el exterior. "Ellos piden, por ejemplo, que quienes son los representantes elijan por ellos no por los partidos".

“Esencialmente eso es, ni se le quita la autonomía al INE, ni estamos diciendo que ya ahora solo los que ganen uninominalmente la elección van a tener representación en las Cámaras”, indicó la presidenta.

Sheinbaum Pardo además hizo alusión al tema del número de regidores en los municipios, pues comentó que "hay municipios con una cantidad de regidores que no tiene caso"

Añadió que en el caso del fuero de los legisladores se está analizando hasta qué punto.

