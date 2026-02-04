Sheinbaum Explica si México Participará en Investigación de Caso Epstein

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy, 4 de febrero de 2026, si el Gobierno de México participará en la investigación relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein, ante la aparición de nombres de políticos, empresarios y figuras públicas de varias naciones.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional fue cuestionada sobre la posible implicación de mexicanos en los archivos del pederasta, por lo que ella indicó que la participación de su administración en la investigación dependerá de una solicitud formal de Estados Unidos.

Es una investigación en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México participaremos, pero es una investigación que ocurre en Estados Unidos.

Noticia relacionada: EUA Retira Miles de Documentos de Jeffrey Epstein Tras Divulgar Identidad de Víctimas.

Video: Publican Más de 3 Millones de Páginas de Archivos de Epstein

Difusión y revisión de archivos judiciales

Estas declaraciones se dan en medio de una renovada atención pública sobre los documentos vinculados a Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos federales.

Y es que en los últimos días han aparecido nombres de diversas figuras luego de la difusión y revisión de archivos judiciales y testimonios relacionados con el caso.

Los documentos que se difundieron la semana pasada han desvelado la relación de muchos ciudadanos conocidos con el pedófilo, como la princesa heredera de Noruega, Mett-Marit, Elon Musk o Bill Clinton, que debe comparecer en el Senado de Estados Unidos para explicar esta conexión.

Noticia relacionada: En Video Revelado por Autoridades de Estados Unidos, Jeffrey Epstein Niega Ser el ‘Diablo’.

¿Investigaciones internas?

Por el momento, la presidenta Sheinbaum Pardo no mencionó si existe una solicitud oficial por parte del Departamento de Justicia para que México colabore en las indagatorias y tampoco se refirió a nombres específicos ni a posibles investigaciones internas.

Cabe señalar que México y Estados Unidos mantienen acuerdos de cooperación judicial y asistencia legal mutua, que permiten el intercambio de información y colaboración en investigaciones penales de carácter transnacional, siempre que exista una petición formal de las autoridades competentes.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb