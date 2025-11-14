Sheinbaum Revela Próxima Publicación de Nuevo Libro de AMLO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló este viernes 14 de noviembre de 2025 la próxima publicación del nuevo libro de su antecesor, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional fue cuestionada sobre si este fin de semana, durante su gira de trabajo por estados de la Península de Yucatán, tenía planeado visitar al tabasqueño.

Sheinbaum refirió que no tiene programado ir a Palenque, donde vive López Obrador, pero además señaló que en caso de que acudiera a la región, respetaría la decisión del expresidente de mantenerse fuera de la vida pública. Y aprovechó para hacer referencia a su libro.

No vamos a ir a Palenque y si fuéramos a Palenque, pues respetamos la decisión del presidente López Obrador de mantenerse fuera de la vida pública. Ya viene su libro por cierto.

Ayer, Sheinbaum Pardo también aprovechó para felicitar a su antecesor, quien cumplió 72 años de edad.

El retiro de la vida pública de López Obrador

Previo a concluir su mandato como presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador dijo que se retiraría de la vida pública y de las redes sociales, y se dedicaría a escribir.

La última vez que apareció en público fue el 1 de junio, cuando salió a las urnas para votar en las históricas elecciones para renovar el Poder Judicial de la Federación.

Ese mismo día, el exmandatario dijo que pronto se conocería su nuevo libro, sobre la grandeza cultural del país.

Su última obra fue “¡Gracias!”, sobre su trayectoria política, pero cuenta con una vasta lista de libros que ha publicado.

Otros de los títulos son: “A la mitad del camino”, “Hacia una economía moral”, “Oye, Trump”, “No decir adiós a la esperanza”, “Contra el desafuero: mi defensa jurídica”, “La gran tentación: el petróleo de México”, entre muchos otros.

Con información de N+.

