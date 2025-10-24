Sheinbaum Presenta su Libro 'Diario de una Transición Histórica' con Fotografía Junto a AMLO
La presidenta anunció que ya salió su nuevo libro titulado 'Diario de una Transición Histórica'
En su conferencia matutina de hoy, 24 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su nuevo libro Diario de una Transición Histórica, que en su portada tiene una fotografía con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La titular del Ejecutivo Federal destacó que abarca apuntes durante la transición presidencial.
Este fin de semana ya van a poder encontrar el Diario de una Transición Histórica en las librerías, todo fue desde bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición y después lo entregamos finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio.
