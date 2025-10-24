Inicio Nacional Sheinbaum Presenta su Libro 'Diario de una Transición Histórica' con Fotografía Junto a AMLO

Sheinbaum Presenta su Libro 'Diario de una Transición Histórica' con Fotografía Junto a AMLO

|

N+

-

La presidenta anunció que ya salió su nuevo libro titulado 'Diario de una Transición Histórica'

Una mujer sonriendo sostiene un libro.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su libro 'Diario de una Transición Histórica'. Foto: Presidencia de la República

COMPARTE:

En su conferencia matutina de hoy, 24 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su nuevo libro Diario de una Transición Histórica, que en su portada tiene una fotografía con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

La titular del Ejecutivo Federal destacó que abarca apuntes durante la transición presidencial. 

Este fin de semana ya van a poder encontrar el Diario de una Transición Histórica en las librerías, todo fue desde bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición y después lo entregamos finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio. 

Así es la portada del libro de la presidenta Sheinbaum, titulado 'Diario de una Transición Histórica'. Foto: Presidencia de la República 

 

En breve más información.

 

FBPT

Claudia Sheinbaum Pardo
Inicio Nacional Sheinbaum presenta su libro diario de una transicion historica con fotografia junto a amlo