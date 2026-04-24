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Sheinbaum Responde a Embajador de EUA sobre Certeza y Seguridad para Empresas

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La presidenta Sheinbaum destacó la importancia de que haya inversión libre de corrupción y con certeza jurídica, tanto en México como en EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 24 de abril de 2026

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Este viernes, 24 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió al embajar de Estados Unidos de América (EUA), Ronald Johnson, luego de sus comentarios sobre certeza y seguridad para empresas.

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En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que es importate que haya inversión libre de corrupción y con certeza jurídica.

"Digamos que es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá, porque ellos en Estados Unidos pues también, es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión libre de corrupción con certeza jurídica y en México también. 

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy:

 

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