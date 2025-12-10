Inicio Nacional Politica Sheinbaum Responde a Trump por Posible Intervención de EUA en México: “Eso No se Va a Dar”

"Eso no se va a dar, porque no es necesario", respondió Sheinbaum a Trump ante la supuesta intervención de Estados Unidos, en México

Claudia Sheinabum, presidencia de México, en la conferencia mañanera de hoy, 10 de diciembre 2025

Claudia Sheinabum, presidencia de México, en la conferencia mañanera de hoy, 10 de diciembre 2025. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su postura ante la supuesta intervención de Estados Unidos de América (EUA) en nuestro país, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a manifestar su intención de hacerlo; ante las nuevas declaraciones de su homólogo, la mandatara mexicana respondió que “eso no se va a dar”.

En la conferencia mañanera de hoy, 10 de diciembre de 2025, Sheinbaum Pardo dijo que en primer lugar “eso no se va a dar, porque no es necesario” y en segundo punto mencionó que México es un “país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera”

Y tercero, “porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no es necesario contestar a todas las declaraciones de Donald Trump, pues “él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora, ha sido muy respetuoso”.

Trump no quita el dedo del renglón por intervención en México

El martes, 9 de diciembre de 2025, Trump volvió a mencionar, en una entrevista para el medio estadounidense Politico, que podría ordenar operaciones militares en México contra los carteles de droga, incluso, con ataques similares a los que ya ha realizado contra las supuestas ‘narcolanchas’, vinculadas al narcotráfico, en el Caribe.

