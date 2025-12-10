Sheinbaum Responde a Trump por Posible Intervención de EUA en México: “Eso No se Va a Dar”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su postura ante la supuesta intervención de Estados Unidos de América (EUA) en nuestro país, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a manifestar su intención de hacerlo; ante las nuevas declaraciones de su homólogo, la mandatara mexicana respondió que “eso no se va a dar”.

En la conferencia mañanera de hoy, 10 de diciembre de 2025, Sheinbaum Pardo dijo que en primer lugar “eso no se va a dar, porque no es necesario” y en segundo punto mencionó que México es un “país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera”

Y tercero, “porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no es necesario contestar a todas las declaraciones de Donald Trump, pues “él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora, ha sido muy respetuoso”.

Trump no quita el dedo del renglón por intervención en México

El martes, 9 de diciembre de 2025, Trump volvió a mencionar, en una entrevista para el medio estadounidense Politico, que podría ordenar operaciones militares en México contra los carteles de droga, incluso, con ataques similares a los que ya ha realizado contra las supuestas ‘narcolanchas’, vinculadas al narcotráfico, en el Caribe.

