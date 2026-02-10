SRE Denuncia Suplantación de Identidad: Advierte Sobre Llamadas Telefónicas Fraudulentas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó este martes sobre un esquema de fraude telefónico que utiliza el número de sus oficinas centrales para realizar llamadas apócrifas.

Mediante un comunicado en redes sociales, la dependencia informó que detectó la suplantación externa de su identidad telefónica. Los defraudadores contactan a ciudadanos haciéndose pasar por funcionarios de la Cancillería.

¿Cómo opera el fraude telefónico?

La SRE precisó que ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. La dependencia confirmó que dará seguimiento puntual al caso para identificar a los responsables de esta suplantación.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores no realiza llamadas para solicitar datos personales ni recursos", advirtió la dependencia en su comunicado.

Recomendaciones para evitar caer en estafas

La Cancillería emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos eviten ser víctimas de este tipo de fraudes. La principal indicación es no proporcionar ninguna información personal sin verificar previamente la autenticidad de la llamada.

Las autoridades instruyeron a la población hacer caso omiso ante cualquier llamada sospechosa. En caso de duda sobre la veracidad de una comunicación que aparentemente provenga de la SRE, se recomienda colgar y comunicarse directamente a los números oficiales de la dependencia.

Los defraudadores solicitan datos confidenciales o recursos económicos bajo diversos pretextos. La SRE mantiene canales oficiales de comunicación disponibles en su sitio web y redes sociales verificadas para cualquier consulta ciudadana.

