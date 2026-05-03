"Vamos a Seguir Avanzando y Profundizando la Democracia y Justicia": Sheinbaum
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la segunda etapa de restitución de tierras en Atenco y la Montaña, en el Estado de México
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó, este domingo 3 de mayo de 2026, la segunda etapa de restitución de tierras en Atenco y la Montaña, en el Estado de México y ahí destacó lo siguiente: "Vamos a seguir avanzando y profundizando la democracia y justicia”.
Acuerda atender demanda de agua en Atenco
Previamente, luego de un bloqueo sobre la carretera Texcoco-Lechería, por parte de habitantes de San Salvador Atenco, la presidenta Sheinbaum dio a conocer ante los aistentes al evento, que acordó atender la demanda de agua de los vecinos de esta zona del Edomex, a cambio de retirar el bloqueo en la zona.
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Con información de N+
HVI