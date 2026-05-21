¿Por Qué No Abre Buscador de Folio Beca Rita Cetina y Cómo Solucionarlo? Este Mensaje Muestra

Atención, papás. Pese a que este 21 de mayo se anunció que se podían consultar los resultados del apoyo de 2,500 pesos para estudiantes de primaria, la página ha presentado fallas. Por lo que en N+ te decimos por qué no abre el Buscador de Folio de la Beca Rita Cetina hoy y cómo solucionarlo.

Si bien en una nota previa te compartimos el link para saber si tu hijo fue aceptado a la Beca Rita Cetina Primaria 2026, también te explicamos el paso a paso para consultar el folio a partir de las 16:00 horas.

Pese a que el anuncio se dio desde la "Mañanera" de Claudia Sheinbaum, la página ha registrado fallas en el transcurso de este 21 de mayo.

Video: Beca Rita Cetina. Cuando Inicia el Registro para Estudiantes de Primaria en Coahuila

¿Por qué no abre el buscador de folio de Beca Rita Cetina Primaria y qué hacer para solucionarlo?

Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer que la plataforma se habilitó este jueves para que los papás consultaran el resultado del trámite con el folio que les obtuvieron cuando hicieron el registro.

Sin embargo, al intentar ingresar a la página, los papás se topan con que la plataforma está "en mantenimiento para implementar mejoras en el sistema" y se asegura que en breve volverá a su funcionamiento normal.

Pese a que N+ hizo varios intentos para entrar al sitio web, estos arrojaron que "en breve la página volverá a su funcionamiento normal".

Si es tu caso, puedes intentar ingresar a través distintos buscadores como Google, Bing o Safari al Buscador de Estatus de la Beca Rita Cetina. Además, puedes apostar por ingresar en horarios distintos en los que baja la afluencia de consultas de otros padres de familia.

Mensaje que Muestra la página de consulta de Folio Beca Rita Cetina Primaria Hoy 21 de Mayo 2026. Foto: Captura de pantalla.

¿Cómo consultar el estatus de la Beca Rita Cetina Primaria con folio?

De acuerdo con las autoridades del Gobierno de México, los papás deberán ingresar el folio obtenido durante el registro a la Beca Rita Cetina Primaria en la siguiente página: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/

La plataforma permite dar seguimiento a la solicitud y confirmar si el trámite del Apoyo Bienestar por 2,500 pesos fue exitoso. Para ello sólo es necesario tener a la mano el código alfanumérico que el sistema arrojó al terminar el trámite de inscripción.

Vale la pena recordar que la Beca Rita Cetina Primaria se pagará durante agosto, antes del próximo ciclo escolar.

¿Hasta cuándo entregarán la Tarjeta Beca Rita Cetina Primaria?

Vale la pena recordar, que continúa la entrega de tarjetas del Banco Bienestar para beneficiarios de la Beca Benito Juárez primaria hasta el próximo 31 de julio.

En total se prevé entregar 5 millones de tarjetas, para que las familias puedan recibir el apoyo de manera directa y sin intermediarios.

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