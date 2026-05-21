Resultados de Beca Rita Cetina Primaria 2026 Salen Hoy: ¿Cómo Saber Si Tu Hijo Fue Aceptado?

Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, informó que hoy se darán a conocer los resultados de la Beca Rita Cetina de primaria 2026 y para que consultes si recibirás la tarjeta, acá te decimos cómo saber si tu hijo fue aceptado o rechazado al apoyo de útiles y uniformes escolares.

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dio a conocer que este jueves 21 de mayo se abrirá un nuevo Buscador de Estatus de Becas Benito Juárez en el que los solicitantes podrán checar los resultados del registro del apoyo para estudiantes de primaria.

¿A qué hora salen los resultados de la Beca Rita Cetina de primaria?

El coordinador nacional de Becas Bienestar Julio León explicó que los padres, madres y tutores que realizaron el registro de la Beca Rita Cetina Primaria en marzo 2026 podrán conocer los resultados a partir de las 4 de la tarde (tiempo del centro de México) de este jueves 21 de mayo de 2026.

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"Hemos recibido bastantes consultas en redes sociales de que la población quiere saber qué pasó con su trámite. Entonces cuando ellos hicieron su trámite en la plataforma se arrojó un folio y ahora con este número a partir de hoy a las 4 de la tarde estará disponible el buscador de folio", informó en la conferencia de prensa.

¿Cómo saber si mi hijo quedó en la Beca Rita Cetina de primaria?

Para consultar los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria 2026, los solicitantes deberán entrar al siguiente link: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/, después de las 4 de la tarde de hoy, e ingresar su número de folio de registro exitoso.

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Puedes encontrar este código alfanumérico en el archivo PDF que el sistema arrojó al terminar el trámite de inscripción. Si no cuentas con él, puedes buscarlo en el correo electrónico que dejaste como medio de contacto. En una nota previa te contamos las opciones para recuperar tu folio.

Una vez que ingreses tu número en el nuevo Buscador de Becas Benito Juárez, el sistema arrojará el resultado del estatus para saber si tu hijo quedó en la Beca Rita Cetina de primaria y próximamente recibirás tu tarjeta del Bienestar en la que se te depositará el apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

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