Preparan la Ceniza Que Pondrán a Fieles Católicos en el Inicio de la Cuaresma

Decenas de palmas secas fueron quemadas y posteriormente trituradas hasta quedar hechas polvo, para obtener la ceniza que se impone en la frente de los fieles católicos, en el inicio de la Cuaresma.

Manuel Corral, canónico de la Catedral Metropolitana de la CDMX, comentó sobre este momento importante de la fe católica.

En el tema de la cuaresma, hay tres cosas: el ayuno, la oración y la caridad. Pero ahí comienza ya en el Antiguo Testamento, el símbolo de la ceniza como símbolo de arrepentimiento a actitudes pecaminosas. En los salmos, como la ceniza es el símbolo de purificación

En 2026, la Cuaresma iniciará el 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza en todas las iglesias y parroquias durante todo el día. Posteriormente, el Domingo de Ramos será el domingo 29 de marzo.

Los días santos comienzan en jueves 2 de abril y concluye con el domingo de Resurrección, 5 de abril.

Un llamado de paz

En conferencia de prensa en el patio de la Catedral Metropolitana de la CDMX, el padre Manuel Corral destacó que en esta temporada siempre obispos y sacerdotes hacen un llamado a la paz.

Hacemos ese llamado a un cambio de actitud. A nivel también de grupos, por ejemplo, vamos a poner los cárteles, los cárteles están en una espiral de violencia tan grande que hacer un llamado a que no haya los días santos, no haya violencia es muy difícil. Sí se puede, pero tiene que haber de ambas partes esa actitud de diálogo. Nunca se deja de hacer el llamado a que la violencia genera violencia y no nos llevan a ninguna cosa

El llamado a la paz y a la concordia, dijo él también párroco de la Iglesia de nuestra Señora de Lourdes, no es solo para las zonas conflictivas, también para la Ciudad de México y especialmente para las familias.

