Huracán Priscilla Trayectoria En Vivo Hoy: ¿Evolucionará a Categoría 3? Avance En Tiempo Real

Las últimas horas ha aumentado la intensidad de las lluvias y vientos en varios estados del país por la presencia de un ciclón en el océano Pacífico. Éste ya ha dejado afectaciones en zonas costeras, pero seguirá su paso cerca de México. Conoce aquí la trayectoria del huracán Priscilla en vivo hoy 8 de octubre 2025.

Este martes, autoridades estadounidenses pidieron a los turistas de su país tomar precauciones por el huracán. Mientras que algunos vuelos fueron cancelados y clases fueron suspendidas.

Video: Video: Así se Vieron las Olas en Puerto Vallarta por el Paso del Huracán ‘Priscilla’

¿Cuál es la trayectoria de Priscilla hoy 8 de octubre 2025?

La Comisión Nacional del Agua (COANGUA) informó que durante la madrugada del miércoles, la circulación y bandas nubosas del huracán Priscilla ocasionarán lluvias puntuales intensas en:

Baja California Sur (sur)

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit (norte y centro)

Así como lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Colima; además de rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje de 5.5 a 6.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur (sur); viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; y rachas de viento de 30 a 50 km/h con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Colima.

Para este miércoles 8 de octubre 2025, el huracán Priscilla se desplazará al oeste de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas ocasionarán lluvias muy fuertes en Baja California Sur, chubascos en Sinaloa y Nayarit; además de rachas de viento fuertes y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

A las 21:00 horas del martes, tiempo del centro de México, el centro del huracán Priscilla, categoría 2

en la escala Saffir-Simpson, se ubicó aproximadamente a 305 kilómetros al sursuroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 605 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h), rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) señaló que se esperan fuertes olas y posibles condiciones de tormenta tropical para Baja California Sur durante el miércoles, mientras Priscilla se mueve paralela a la costa del Pacífico de México.

Historias recomendadas:

¿Lluvias en CDMX Este 2025 Fueron Históricas? Esto Dicen Autoridades

¿Qué Piden y Dónde Entregan Tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Octubre? Así Ubicas Módulos

DMZ