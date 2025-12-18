¿Hay Bloqueos en Carreteras hoy? Reporte de Tráfico en Autopistas por Capufe y GN

La mañana de hoy, 18 de diciembre de 2025, hay bloqueos en carreteras de diferentes estados del país, para que tomes tus precauciones, en N+ te compartimos en dónde, de acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Considera que diariamente, en N+ te compartimos en dónde hay bloqueos, cierres viales, afectaciones por accidentes y marchas, además, te indicamos qué pasó con el bloqueo y paro nacional que anunciaron los agricultores para este jueves, luego de los acuerdos que tuvieron con la Secretaría de Gobernación (Segob): Agricultores y Transportistas, Hoy en CDMX: Aquí Se Concentran este Jueves 18 de Diciembre 2025.

Video: Marchas, Bloqueos y Manifestaciones Hoy en la CDMX: Jueves 18 de Diciembre de 2025

¿Dónde hay bloqueos en carreteras hoy?

La Guardia Nacional Carreteras reportó el cierre total a la circulación por manifestantes, cerca del kilómetro (km) 366+200 de la carretera Pinotepa Nacional- Salina Cruz, sin embargo, más tarde señaló que ya había sido liberada la circulación.

En Sinaloa hay cierre parcial de la circulación por presencia de personas, cerca del km 178+800, en la autopista Mazatlán-Culiacán.

En breve más información.

