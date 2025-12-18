¿Hay Bloqueos en Carreteras hoy? Reporte de Tráfico en Autopistas por Capufe y GN
Este jueves, toma precauciones porque hay afectaciones en diferentes carreteras del país
La mañana de hoy, 18 de diciembre de 2025, hay bloqueos en carreteras de diferentes estados del país, para que tomes tus precauciones, en N+ te compartimos en dónde, de acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
Considera que diariamente, en N+ te compartimos en dónde hay bloqueos, cierres viales, afectaciones por accidentes y marchas, además, te indicamos qué pasó con el bloqueo y paro nacional que anunciaron los agricultores para este jueves, luego de los acuerdos que tuvieron con la Secretaría de Gobernación (Segob): Agricultores y Transportistas, Hoy en CDMX: Aquí Se Concentran este Jueves 18 de Diciembre 2025.
¿Dónde hay bloqueos en carreteras hoy?
- La Guardia Nacional Carreteras reportó el cierre total a la circulación por manifestantes, cerca del kilómetro (km) 366+200 de la carretera Pinotepa Nacional- Salina Cruz, sin embargo, más tarde señaló que ya había sido liberada la circulación.
- En Sinaloa hay cierre parcial de la circulación por presencia de personas, cerca del km 178+800, en la autopista Mazatlán-Culiacán.
En breve más información.
