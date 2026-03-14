¿Qué Pasó en la Autopista México-Pachuca Hoy 14 de Marzo 2026? Esto Sabemos de Bloqueo en Puente

A través de redes sociales se ha reportado tránsito lento o incluso detenido en la autopista México-Pachuca este sábado 14 de marzo 2026. ¿Qué pasó? Esto sabemos del bloqueo.

Y es que los reportes sobre la complicada circulación vehicular se da en un contexto en el que se desarrolla puente para trabajadores, debido a un día festivo. Es por ese motivo, que gran parte de las autopistas que conectan con destinos turísticos y de descanso presentan más tránsito de lo común ese fin de semana.

¿Qué pasó en México-Pachuca?

Este sábado se realiza un bloqueo en la autopista México-Pachuca por parte de los habitantes de la zona.

La protesta se desarrolla, según la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a la altura de Tepojaco, con dirección a Pachuca.

La dependencia apuntó que hay cortes a la circulación debido a la presencia de un grupo de personas que se manifiesta en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los pobladores exigen más seguridad en la zona.

Usuarios han afirmado a través de redes sociales que llevan detenidos más de una hora en el área cercana al cierre.

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DMZ