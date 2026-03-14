SEP Calificaciones Marzo 2026: ¿Cómo descargar la boleta en PDF?

Luego de un viernes de descanso para las y los estudiantes de nivel básico debido a descarga administrativa, toca rendir cuentas por sus estudios, pues ha comenzado la búsqueda, por parte de padres de familia y tutores, de cómo descargar las calificaciones de la SEP este marzo 2026. En N+ te explicamos el paso a paso a seguir para poder consultar en línea la boleta en PDF.

Como te hemos informado previamente, este fin de semana del 13 al 16 de marzo miles de personas disfrutan de un megapuente. Esto se debe al registro de calificaciones de la SEP, pero también a un día festivo oficial. Este lunes, las y los trabajadores tienen derecho a dejar actividades laborales o cobrar el triple.

Video: En Pleno Inicio de Puente: Mar de Fondo afecta Costas de Guerrero y Destruye Palapas en Acapulco

¿Cómo consultar las calificaciones SEP en marzo 2026?

Si quieres saber cuál fue el desempeño de tus hijos en la escuela, solo tienes que ingresar al Sistema de Información y Gestión Educativa, en esta liga: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html

Los pasos que debes seguir son:

Ingresar en la parte de alumnado e insertar la CURP del alumno que quieras consultar.

¿Cómo puedo ver las calificaciones de secundaria?

Tanto para revisar las calificaciones de secundaria, como de primaria, puedes ingresar al enlace especificado y necesitas los mismos datos. En caso de que no lo tengas a la mano, debes seguir estos pasos:

Ingresar a este sitio

Proporcionar tu CURP, si la conoces, o tus datos personales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, estado) Llenar los campos requeridos Descargar tu CURP en PDF

Noticia en desarrollo