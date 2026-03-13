Megapuente Marzo 2026: ¿Hay Bloqueos y Carreteras Cerradas? Así Está el Tráfico Hoy

Este viernes 13 de marzo de 2026 inició un megapuente para varias personas en México, por lo que si planeas disfrutar de los días de descanso, aquí te contamos cómo está el tránsito en las carreteras del país.

¿Hay bloqueos en autopistas o cierres por accidentes carreteros? En N+ te contamos todos los detalles a continuación.

¿Por qué hay megapuente en México?

Hoy, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comenzaron un descanso que durará cuatro días debido a lo siguiente:

Este viernes se suspendieron las cases por el registro de calificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras que el lunes será un día de descanso obligatorio, al ser festivo en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, que es el 21 de marzo.

De tal forma, los alumnos de nivel básico tendrán libres el viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo.

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Lista de carreteras afectadas hoy, 13 de marzo

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) dan a conocer las afectaciones en autopistas y carreteras de México, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas. Respecto a este viernes 13 de marzo, notificaron lo siguiente:

12:04 horas : Carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Cuernavaca, luego de atención de accidente .

: Carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Cuernavaca, luego de atención de . 12:09 horas : Circulación intermitente en ambos sentidos de la autopista Durango-Mazatlán, km 193, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

: Circulación intermitente en ambos sentidos de la autopista Durango-Mazatlán, km 193, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). 12:32 horas : Reducción de carriles en el km 278 de la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, dirección Córdoba, por labores de mantenimiento .

: Reducción de carriles en el km 278 de la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, dirección Córdoba, por labores de . 12:32 horas : La Guardia Nacional reportó cierre total de la circulación por presencia de personas , cerca del km 040+100, en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, en Puebla.

: La Guardia Nacional reportó cierre total de la circulación por , cerca del km 040+100, en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, en Puebla. 12:35 horas: En Puebla, cierre parcial de la circulación cerca del km 111+800, en la carretera Puebla-Huajuapan de León, debido a un accidente .

En Puebla, cierre parcial de la circulación cerca del km 111+800, en la carretera Puebla-Huajuapan de León, debido a un . 13:01 horas: en Guerrero, cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 030+500, de la carretera Tierra Colorada–Cruz Grande. Sin ruta alterna.

en Guerrero, cierre total de circulación por presencia de cerca del km 030+500, de la carretera Tierra Colorada–Cruz Grande. Sin ruta alterna. 13:05 horas: En Yucatán, cierre parcial de la circulación en la carretera Mérida-Puerto Juárez, cerca del km 084+800, por accidente vial.

En Yucatán, cierre parcial de la circulación en la carretera Mérida-Puerto Juárez, cerca del km 084+800, por vial. 13:06 horas : En Campeche, cierre parcial de la circulación por accidente cerca del km 033+500, en la carretera Escárcega-Sabancuy.

: En Campeche, cierre parcial de la circulación por accidente cerca del km 033+500, en la carretera Escárcega-Sabancuy. 13:09 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 005+700, de la carretera Libramiento Veracruz.

En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 005+700, de la carretera Libramiento Veracruz. 13:15 horas: Capufe alertó sobre carga vehicular en la caseta de Tehuacán, de la autopista Tehuacán-Oaxaca, ante circulación intermitente por presencia de manifestantes en ambos sentidos.

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