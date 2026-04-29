Enrique Inzunza Cázarez: ¿Quién Es y de Qué lo Señalan las Autoridades de Estados Unidos?

Luego de que el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York diera a conocer cargos contra 10 funcionarios en Sinaloa, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también destaca el nombre de Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena.

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En este LIVEBLOG puedes seguir el minuto a minuto sobre los señalamientos en contra de Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos.

¿Quién es Enrique Inzunza Cázarez?

Es un político y abogado sinaloense, actualmente senador por Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos en la Cámara Alta.

Anteriormente, consolidó su poder en Sinaloa como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado y como Secretario General de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya.

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Así reaccionó Enrique Inzunza

El senador Enrique Inzunza rechazó las imputaciones del Departamento de Justicia a las que calificó como “falsas” y “dolosas”.

A través de sus redes sociales comentó lo siguiente: “Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que enarbolamos y en que los que no transigimos”.

Además en otra parte del texto que compartió hay un fragmento en el que destacó estas palabras:

“Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida al Partido Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”.

Esta declaración llama la atención porque el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien fue secretario general de Sinaloa, pasó lista durante la sesión de hoy 29 de abril de 2026 en el Senado de la República y después, se retiró.

El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026

¿De qué señalan en EUA a Enrique Inzunza?

El 29 de abril de 2026, fiscales estadounidenses lo incluyeron en una lista de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa junto al gobernador Rubén Rocha Moya, quienes son señalados de asociación con el Cártel de Sinaloa.

Los cargos específicos incluyen:

Narcotráfico: Conspiración para importar grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos

Armas de fuego: Posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Corrupción institucional: presuntamente uso de su cargo para facilitar operaciones criminales

De ser hallado culpable en Estados Unidos, podría enfrentar una pena mínima de 40 años y hasta cadena perpetua.

¿Cuáles son los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York?

La Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York, informó sobre la apertura de una acusación formal que imputa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios del gobierno estatal.

Están acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.

Además, se les relaciona con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos.

Señala que los acusados han protegido a líderes del Cártel, de investigaciones y arrestos.

Han filtrado información sensible militar y policial. Han ordenado a agencias estatales y municipales proteger cargamentos de droga... y han permitido que la violencia brutal ocurra sin consecuencias.

También afirman que han estado estrechamente alineados con la facción dirigida por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocidos como "Los Chapitos".

Autoridades estadounidenses aseguran que Rubén Rocha Moya les prometió protección e impunidad.

¿Quiénes son los otros acusados?

Además del gobernador de Sinaloa, las autoridades estadounidenses también investigan a otros nueve funcionarios.

Se trata de Enrique Inzunza Cázarez , senador y exsecretario general de sinaloa.

, senador y exsecretario general de sinaloa. Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Dámaso Castro Zaavedra , fiscal general adjunto de Sinaloa.

, fiscal general adjunto de Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés , exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.

, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa. Alberto Jorge Contreras Núñez , alias "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.

, alias "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez , exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. José Antonio Dionisio Hipólito , alias "Tornado", ex subdirector de la Policía estatal de Sinaloa.

, alias "Tornado", ex subdirector de la Policía estatal de Sinaloa. Juan de Dios Gámez Mendívil , alcalde de Culiacán.

, alcalde de Culiacán. Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", excomandante de la Policía municipal de Culiacán.

Todos ellos están acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.

Sin embargo, Valenzuela Millán también está acusado de delitos relacionados con su participación en los secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de dicha fuente, que resultaron en sus muertes.

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Con información de N+

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