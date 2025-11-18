Último Pago del Bienestar: ¿Quiénes Cobran Pensión el 19 y 26 de Noviembre 2025? Días y Apellido
N+ | Selene Alonzo Romero
El calendario de la Pensión anunciado por la Secretaría del Bienestar avanza tras la suspensión del pasado 17 de noviembre por día festivo
COMPARTE:
Ya reanudaron los depósitos de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad. El calendario de pagos dado a conocer por la Secretaría del Bienestar avanza esta semana, por lo que en N+ te decimos qué letras y apellidos cobran el 19 y 26 de noviembre de 2025.
Los depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar de los beneficiarios se habían suspendido con motivo del feriado por el Aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que la dispersión de recursos se retrasó un día.
Recuerda que éste es el último pago que se hace de la pensión en 2025, toda vez que corresponde al bimestre noviembre-diciembre. Será hasta enero de 2026, cuando se dé a conocer el próximo calendario de pagos.
¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el 19 y 26 de noviembre de 2025?
Siguiendo el orden alfabético, propuesto por la Secretaría del Bienestar este miércoles 19 de noviembre corresponde el depósito a personas cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ y O.
Mientras que una semana después, el 26 de noviembre corresponderá el depósito a personas cuyo apellido inicia con las letras T, U y V.
Apellidos que cobran el 19 de Noviembre
Letra N
- Navarro
- Nava
- Navarrete
- Nieves
- Nieto
- Nájera
- Negrete
- Noriega
- Nolasco
- Nicolás
- Neri
- Narváez
- Niño
- Naranjo
Letra O
- Ortiz
- Ortega
- Orozco
- Ochoa
- Olvera
- Osorio
- Olivares
- Ojeda
- Ocampo
- Ornelas
- Osuna
- Olguín
- Ontiveros
- Olmos
- Ordaz
Apellidos que cobran el 26 de Noviembre
Letra T
- Torres
- Trejo
- Tapia
- Trujillo
- Teles
- Tovar
- Toledo
- Trinidad
- Tolentino
- Tejeda
- Tello
- Tenorio
- Tinoco
- Tamayo
- Tirado
Letra U
- Uribe
- Urbina
- Ulloa
- Ugalde
- Urias
- Urbano
- Uscanga
- Urrutia
- Urea
- Uriarte
Letra V
- Vázquez
- Vargas
- Velázquez
- Vega
- Villanueva
- Valdez
- Valencia
- Velasco
- Vazquez
- Villa
- Vera
- Villarreal
- Villalobos
- Ventura
- Valdes
- Vidal
¿Cuánto deposita la Pensión del Bienestar en noviembre 2025?
El monto que se deposita en tu cuenta del Banco del Bienestar dependerá del programa en el que estés registrado. Por lo que la cantidad que verás reflejada al consultar tu saldo será la siguiente:
- Pensión Mujeres Bienestar depositan 3,000 pesos
- Pensión de Adultos Mayores depositan 6,200 pesos
- Pensión para Personas con Discapacidad depositan 3,200 pesos
- Pensión para Madres Trabajadoras 1,650 pesos
Historias Recomendadas
- Pensión del Bienestar para Mujeres de 60 a 64 Años: Calendario para Noviembre en Coahuila
- ¿Cuándo Cae el Próximo Pago de la Pensión Bienestar para Mujeres de 60 a 64 Años en Jalisco?