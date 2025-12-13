¿Quiénes Elaboran el Vestuario de la Presidenta Claudia Sheinbaum?

En la sede de la Presidencia de México, el estilismo no se marca por el glamour de la alta costura de Francia o diseños exclusivos de Italia, sino por el trabajo de mujeres mexicanas, entre ellas varias indígenas de distintos estados que diseñan, bordan, cosen o reciclan el vestuario de la presidenta Claudia Sheinbaum de una forma mucho más original y con un costo menor.

Portar su arte es una decisión consciente de la mandataria que recientemente fue reconocida internacionalmente por su estilo.

The Associated Press habló con tres de estas mujeres orgullosas por un reconocimiento que nunca imaginaron.

Reinventar

Olivia Trujillo es una de ellas y siempre tiene las medidas de la presidenta Sheinbaum a mano pero reconoce que "ya me la conozco de memoria" tras varios años de trabajar para ella.

En 2022 llegó su primer encargo en una breve nota de su equipo cuando era la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la Presidencia. Le preguntaron si podía preparar un traje que transmitiera confianza, pero que fuera discreto.

Desde ese momento, sin darse cuenta, la diseñadora asumió un papel que nunca había imaginado: contribuir a crear el estilo de quien sería la primera mujer Presidenta de México.

Ahora los materiales le llegan de manera directa a su taller de San Pedro Mártir, al sur de la Ciudad de México, para poder tener la pieza lista lo antes posible: rollos de tela, bordados cuidadosamente elaborados en distintos puntos del país, esbozos de los diseños que tiene que elaborar.

Su trabajo muchas veces es darle nueva vida a huipiles usados ya por Sheinbaum o que le regalan y que ella transforma, por ejemplo, en trajes formales.

Está orgullosa de que sus prendas resuman el trabajo de muchas personas más que pasaron tiempo ideando y confeccionando cada detalle.

Ahora distintas personas de todos los niveles sociales quieren un vestido como el de la Presidenta. Una blusa como la de la Presidenta. Es un orgullo enorme

Crear arte

El día de su toma de posesión, Claudia Sheinbaum eligió un vestido marfil con elegantes bordados de colores que resume su concepto de vestuario: el trabajo conjunto de distintas artesanas para crear algo distinto.

Claudia Vásquez, indígena zapoteca del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, fue la encargada de realizar los bordados en el diseño creado por Trujillo. El único requisito era dice: "Que yo hiciera la parte que más me encantara". Libertad total.

Hice los dibujos a mano, empecé a plasmar estos dibujos sobre la tela y empezamos a bordar

El resultado fue espectacular, cuando el reconocimiento llegó, pensó que finalmente luego malvender su trabajo textil tradicional por décadas, las mujeres indígenas zapotecas eran vistas como lo que eran: creadoras de arte.

"No tienen ustedes idea lo significativo que resulta para cada artesana", explicó esta mujer que recuerda como de niña cambiaban su ropa cuando iban a la ciudad para evitar burlas.

Llegamos hasta ese extremo de quitarnos el huipil, ponernos una blusa casual o un pantalón... no queríamos llegar a la capital como viéndonos como una mujer indígena. Hoy todo cambió

La presidenta Claudia Sheinbaum en su toma de posesión. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Alta costura indígena

Virginia Verónica Arce inicia cada día en su casa de San Isidro Buen Suceso, en las montañas de Tlaxcala, sentada frente a su antigua máquina de coser, guiando hilos de colores vivos para crear intrincados diseños transmitidos de generación en generación como parte de la cultura del pueblo nahua.

Arce ya había elaborado huipiles para Sheinbaum, pero su encargo más relevante llegó el verano pasado entre mucho hermetismo. La Presidenta conocía sus bordados, siempre motivos de la flora y la fauna de sus montañas, pero en ese caso cuatro personas trabajaban en un vestido, armando y desarmando piezas, modificando bordados que la Presidenta elegía.

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum salió al balcón del Palacio Nacional para su primer "Grito" del Día de la Independencia, millones de mexicanos vieron el bordado de Arce en la parte superior del vestido largo y morado.

"Fue una emoción muy grande al verla con el bordado de Tlaxcala y de mi comunidad", comenta Arce al recordar cómo su familia se reunió frente al televisor para ver el fruto de su trabajo.

Ahí cambió su manera de ver la moda:

Lo que hago pues también es alta costura

Para la ceremonia del Grito de Independencia la presidenta Claudia Sheinbaum usó un vestido largo morado con bordados en la parte superior. Foto: Cuartoscuro | Archivo

