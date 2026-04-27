¿Quiénes Hacen Registro a Pensión de Adultos y Mujeres el 28 de Abril 2026? Van Estas 5 Letras
N+ | Selene Alonzo Romero
Si deseas inscribirte al apoyo del Bienestar por 6,400 o 3,100 pesos bimestrales, conoce qué letras y apellidos deben acudir este martes a los Módulos
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A pocos días de que concluya el mes, la Secretaría del Bienestar anunció un nuevo periodo de Registro a la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres. Por lo que si estás interesado en recibir este apoyo económico de 6,400 o 3,100 pesos, respectivamente, en N+ te compartimos la lista de letras que deben completar su inscripción este martes 28 de abril 2026.
Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, dio a conocer durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum el Calendario de Registro para la Pensión en abril de 2026.
Tal como ocurre con otros programas, el registro a la Pensión del Bienestar se hace en orden alfabético en los Módulos del Bienestar a nivel nacional.
¿Quiénes se registran a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores el 28 de abril 2026?
Si eres una mujer de entre 60 y 64 años y deseas inscribirte a la Pensión de Mujeres Bienestar, o un adultos mayor de 65 años y cuentas con los requisitos para adherirte a la Pensión de Adultos Mayores, debes acudir el día que le toque a la letra inicial de tu apellido.
Recuerda que la inscripción de nuevos beneficiarios se hace en orden alfabético, por lo que este martes 28 de abril de 2025 se registran las siguientes 5 letras: D, E, F, G y H. Aunque el calendario se extiende hasta el próximo domingo 3 de mayo.
Apellidos con Registro a Pensión Bienestar el 28 de abril 2026
Apellidos con letra D
- Díaz
- Domínguez
- Durán
- Delgado
- De la Rosa
Apellidos con letra E
- Estrada
- Espinoza
- Esquivel
- Escobar
- Escobedo
Apellidos con letra F
- Flores
- Fernández
- Franco
- Fonseca
- Felipe
Apellidos con letra G
- García
- González
- Guzmán
- Galván
- Gallegos
Apellidos con letra H
- Hernández
- Herrera
- Hidalgo
- Hipólito
- Hernández
¿Cuál es el horario de los Módulos Bienestar para Registro a la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres?
El horario de atención en los Módulos del Bienestar a nivel nacional es de 10:00 a 16:00 horas, por lo que los adultos ya deben presentarse con su documentación completa para iniciar la solicitud de incorporación.
Entre los requisitos que debes presentar están:
- Identificación oficial vigente
- CURP de impresión reciente
- Acta de Nacimiento legible
- Comprobante de domicilio o mayor a 6 meses: Teléfono, luz, gas, agua o predial
- Teléfono de contacto celular y casa
🚨 ¡Inician registros! Desde hoy y hasta el 3 de mayo puedes inscribirte a la #PensiónAdultosMayores si tienes 65 años en adelante o a la #PensiónMujeresBienestar si eres mujer y tienes entre 60 y 64 años. 👴🏼🧓🏼— Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) April 27, 2026
📅 Acude el día según tu primer apellido. Checa los requisitos:… pic.twitter.com/kxgve02wUC
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