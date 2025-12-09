¿Quiénes no Recibirán Pago de la Beca Rita Cetina el 12 de Diciembre 2025? Este Día Depositará

Atención, papás. El Calendario de Pago de la Beca Rita Cetina sufrirá una suspensión el próximo viernes 12 de diciembre de 2025, por lo que algunos alumnos no recibirán el depósito de 1,900 pesos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, pero ¿quiénes son y cuándo se reanudan los depósitos?

Según las fechas contempladas por el calendario de Pagos de las Becas del Bienestar, esta suspensión también aplicará a estudiantes de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Ten en cuenta que estos depósitos se hacen a quienes ya habían recibido con anterioridad el apoyo económico del Gobierno de México, es decir alumnos de continuidad.

Mientras que aquellos estudiantes de Secundaria que se registraron en octubre a la Beca Rita Cetina recibirán en los próximos días su tarjeta del Banco del Bienestar, donde se les hará el pago de las mensualidades correspondientes.

¿Quiénes no recibirán el pago de Beca Rita Cetina el 12 de diciembre?

Dado que los pagos de la Beca Rita Cetina se hacen en orden alfabético y de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, el viernes 12 de diciembre le correspondería el pago a alumnos cuyos apellidos inician con la letra N, Ñ, O, P y Q.

Sin embargo, este viernes no habrá servicio en instituciones bancarias debido a que se celebra el Día del Banquero, por lo que no habrá depósito para estos alumnos y la fecha de pago se recorrerá a la semana siguient.

El Calendario 2025 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece que el viernes 12 de diciembre es inhábil, es decir que no hay servicio en sucursales bancarias.

¿Cuándo se reanuda el Calendario de Pago de la Beca Rita Cetina?

Según el Calendario del Bienestar, los depósitos a estudiantes de secundaria se reanudarán el lunes 15 de diciembre de 2025, día en que se hará el pago de la Beca Rita Cetina a estudiantes cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P y Q.

En esa fecha también se retomarán los pagos para los alumnos inscritos en la Beca Benito Juárez, así como Jóvenes Escribiendo el Futuro de continuidad.

Recuerda que el jueves 18 de diciembre será el último día que se haga la dispersión de recursos correspondiente al último bimestre del año para los beneficiarios de las Becas del Bienestar.

