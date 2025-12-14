¿Quiénes Pueden Pedir Medicamentos en las Farmacias del Bienestar y Dónde los Entregan?

Las Farmacias del Bienestar iniciaron operaciones el pasado 2 de diciembre, un programa del Gobierno de México que complementa al programa Salud Casa por Casa. Por lo que en N+ te explicamos quiénes pueden pedir medicamentos ahí y dónde los entregan.

La Secretaría del Bienestar anunció que el programa arrancó en el Estado de México, por lo que ahora las recetas emitidas por personal médico de Salud Casa por Casa podrán surtirse sin necesidad de filas ni fichas.

Video: ¿Dónde Están las Farmacias del Bienestar? Así Será la Entrega de Medicinas Gratis en México

¿Quiénes pueden pedir medicamentos en las Farmacias del Bienestar?

Hasta ahora las personas que pueden surtir sus recetas médicas en las Farmacias del Bienestar son aquellas que están registradas en el programa Salud Casa por Casa, que da atención a beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad.

Según datos de la Secretaría del Bienestar, al corte del 1 de diciembre, el programa de Salud Casa por Casa había realizado más de 8.8 millones de consultas domiciliarias en todo el país.

Durante esas consultas se abarca la salud física y mental, además de la detección y seguimiento de enfermedades crónicas. Lo que permite reforzar la atención médica sin costo para pacientes de enfermedades como diabetes e hipertensión.

¿Dónde se entregan los medicamentos de las Farmacias del Bienestar?

Durante diciembre de 2025 se habilitaron 500 puntos de atención en el Estado de México, ubicados en unidades del IMSS, IMSS-Bienestar y Tiendas del Bienestar.

Cada farmacia surtirá 22 tipos de medicamentos, con lo que se busca cubrir el 80 por ciento de las necesidades de los pacientes. Las recetas incluyen un folio y código de barras con el que facilitan dar seguimiento al tratamiento y la entrega en los puntos más cercanos al domicilio de los beneficiarios.

Tras arrancar en el Estado de México, el Gobierno de México prevé que las Farmacias del Bienestar se expandan por todo el país a partir de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en Salud Casa por Casa?

Las personas que deseen inscribirse al programa, deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser derechohabiente de la Pensión de Adultos Mayores o Personas con Discapacidad.

Presentar original y copia de una identificación oficial vigente

Presentar copia del CURP.

Ten en cuenta que la preinscripción al programa se realiza mediante un censo de Salud y Bienestar en el que trabajadores de la Secretaría del Bienestar recorren las colonias del país.

Aquellas personas que deseen ser beneficiarios deben responder preguntas relacionadas a la situación física, mental y emocional del paciente. Además de un historial clínico de relaciones familiares.

