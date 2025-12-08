Registro Nacional de Infieles México: ¿Qué es la Red de Anécdotas y Cómo Funciona Tras Excel?

En los últimos días, una búsqueda no solo ha permanecido entre los volátiles y diferentes temas en la agenda, sino que también ha crecido: Registro Nacional de Infieles. Esta red de anécdotas de infidelidad (e internacional) da cuenta de uno de los grandes problemas en las relaciones amorosas. En N+ te contamos qué es y cómo funciona, así como sus riesgos, luego del éxito de la lista en Excel, cuyo link fue el iniciador de esta práctica.

Este polémico tema, con un episodio que ha cruzado fronteras, no es la primera vez que se coloca en la discusión pública. Incluso, ha llegado hasta el Congreso de la Ciudad de México, donde se propuso una ley para que, en el divorcio, perdieran todos sus bienes las personas que cometieran infidelidad.

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles México?

Luego de que se volvieran virales listas en Excel donde se vaciaban datos de personas que fueron infieles, de acuerdo con el testimonio de sus exparejas, el proyecto de la 'funa' para personas traidoras en una relación mutó a un Registro Nacional de Infieles.

Estas listas comenzaron en Perú y Colombia, donde el link con el documento editable se iba nutriendo conforme se compartía en redes sociales. Era también conocido como las "listas de las girls" y cobró fama con gran velocidad, pero también fue desactivada rápidamente, aunque era rescatada a través de capturas d pantalla o respaldos del archivo original.

Posteriormente, estas listas mutaron a un sitio web llamado Red de Anécdotas de Infidelidad, espacio en el que se organizaban los testimonios por país, ciudad, edad y ocupación. Además, se recopilaban las malas experiencias.

Dicho sitio, sin embargo, ya no está disponible. Al momento de publicación de esta nota, está activa una página web similar.

Así luce el Registro Nacional de Infieles. Foto: Captura

¿Cómo funciona el Registro Nacional de Infieles en México?

Este sitio tiene una opción para sumar un relato, pero aclara que es una plataforma comunitaria para compartir historias ficticias. Todo el contenido es inventado con fines de entretenimiento".

Puedes poner nombre, apellido, edad, ocupación, país, ciudad e historia de máximo 500 caracteres.

Debes saber que las complicaciones que han tenido las listas y sitios anteriores es que se enfrentan a restricciones legales, ante la exposición de datos personales, no comprobación de los hechos, difamación y otras faltas a la ley.

