Resultados Lotería Nacional Hoy 2 de Diciembre 2025: Lista de Ganadores y Premios Sorteo Mayor

Hoy, como cada martes, se realiza uno de los Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional. Si compraste “cachito” para el Sorteo Mayor 3995 de este 2 de Diciembre de 2025 que celebra 80 años de Grupo Bimbo, en N+ te damos a conocer los Resultados y Números Ganadores.

En punto de las 20:00 horas inició la transmisión de la Lotería Nacional a través de su canal de Youtube, mientras que en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Ciudad de México se llevó a cabo el evento presencial en el que los 'Niños Gritones' dieron a conocer a los premiados de la noche.

Números Ganadores del Sorteo Mayor 3995 del 2 de Diciembre de 2025

Aunque el listado de números ganadores del Sorteo Mayor 3995 de la Lotería Nacional en honor a los 80 años de Grupo Bimbo se publica en la página de la Lotería Nacional a partir de las 21:00 horas de este martes, a continuación hallarás el listado con todos los ganadores de la noche.

Los 'Niños Gritones' anunciaron que el Premio Mayor de la noche se lo llevó el número 07551.

El número 07551 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 38132 obtiene premio de 2,550,000

El número 13029 obtiene premio de 900, 000

El número 06673 obtiene premio de 240, 000

El número 09585 obtiene premio de 240, 000

El número 44848 obtiene premio de 240, 000

El número 49557 obtiene premio de 240, 000

El número 03275 obtiene premio de 120, 000

El número 09790 obtiene premio de 120, 000

El número 38061 obtiene premio de 120, 000

El número 07203 obtiene premio de 120, 000

El número 51253 obtiene premio de 120, 000

Ten en cuenta que el costo de cada uno de los cachitos del Sorteo Mayor es de 30 pesos, mientras que una serie (que consta de 20 cachitos) cuesta 600 pesos, y tres series (60 cachitos) tienen un precio de 1,800 pesos.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Hoy?

Como te compartimos, la transmisión en vivo del Sorteo Mayor 3995 se puede seguir en el Canal de Youtube de la Lotería Nacional, sólo debes ubicar el apartado de "Sorteos Tradicionales", y ahí dar clic en el video "Sorteo Mayor 3995: 80 Años de Grupo Bimbo", de este martes 2 de diciembre de 2025.

¿Cuánto puedo ganar en el Sorteo Mayor 3995 de la Lotería Nacional?

En el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional 1 de cada 3 gana, por lo que en la edición de este 2 de diciembre de 2025, los premios se reparten de la siguiente manera:

Si compraste las tres series del Sorteo Mayor, puedes ganar el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

Si compraste una serie del Sorteo Mayor, puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si adquiriste un cachito del Sorteo Mayor puedes ganar 350 mil pesos

