Resultados Lotería Nacional Hoy 28 de Noviembre 2025: Números Ganadores del Sorteo Superior 2865

Llegamos al último viernes del mes y para todas las personas que decidieron entrar a la rifa de los 17 millones de pesos, es momento checar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 28 de noviembre 2025, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2865.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este viernes 28 de noviembre se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Superior 2865 Lotería Nacional de hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 23649, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar con número 36609 también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 28 de noviembre 2025?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2865 de este día:

El número 23649 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos

pesos El número 36609 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos

El número 30834 obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número 28474 obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número 22232 obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número 36819 obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número 12033 obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número 08983 obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número 36934 obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número 23041 obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número 18013 obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número 37118 obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número 26972 obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número 52048 obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número 47210 obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número 03063 obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número 58744 obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número 15127 obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número 31424 obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número 08350 obtiene premio de 90,000.00 pesos

¿Cómo ver la lista de premios del sorteo superior de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2865 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 28 de noviembre 2025, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

