Próximo Registro de Becas Bienestar Viene con Aumento: ¿Qué Alumnos se Inscriben en Diciembre?

Antes de que termine el año millones de padres de familia y alumnos van a poder hacer su registro a las Becas del Bienestar para primaria y secundaria, la cual vendrá con un aumento en el pago a los beneficiarios, por eso acá te decimos quiénes pueden inscribirse en diciembre 2025 y los requisitos para aplicar a la beca.

Hace unos días se dio a conocer la reapertura una Beca del Bienestar 2025 para preescolar y primaria, por eso en una nota te dijimos cómo inscribir a niños de 3 a 14 años de edad en lo que queda del año. De igual forma te contamos si la Beca Rita Cetina para primaria abre inscripción en diciembre o en enero 2026.

¿Qué Beca para el Bienestar abre registro en diciembre 2025?

El apoyo para niños de primaria y secundaria que abre registro en diciembre es la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, que se brinda en el Estado de México durante todo el ciclo escolar 2025-2026.

Para que haya un orden en el registro, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seduc Edomex ) indicó en la convocatoria que las inscripciones serán escalonadas, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del aspirante. Bajo esta indicación, las fechas de trámite son las siguientes:

Del 1 al 3 de diciembre 2025 : Se inscriben las letras A, B, C, D, E .

: Se inscriben las . Del 2 al 4 de diciembre 2025 : Hacen registro las letras F, G, H, I, J .

: Hacen registro las . Del 3 al 5 de diciembre 2025 : Toca inscripción a las letras K, L, M, N, Ñ, O .

: Toca inscripción a las . Del 4 al 6 de diciembre 2025 : Hacen inscripción las letras P, Q, R, S, T .

: Hacen inscripción las . Del 5 al 7 de diciembre 2025: Se registran las letras U, V, W, X, Y, Z.

Para hacer el registro a la beca para primaria y secundaria en 2025, los padres de familia y alumnos deben entrar al siguiente enlace https://seduc.edomex.gob.mx/becas, dar clic en la sección del programa “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” para Educación Básica, y presionar el apartado "SOLICITANTES".

Requisitos para hacer registro a las Becas del Bienestar en diciembre 2025

El principal requisito para solicitar la Beca de Aprovechamiento 2025 en el Edomex es que los estudiantes de primaria y secundaria estén inscritos en alguna escuela publica del Estado de México. Además de eso, se deben cumplir las siguientes condiciones de inscripción:

Acreditar ser estudiante inscrito en alguna institución educativa pública de los subsistemas estatal y federalizado en el Estado de México y cuenten con un promedio mínimo de 9.5, en escala de 0 a 10, obtenido en el período inmediato anterior (ciclo escolar 2024-2025) Residir en el Estado de México. Registrar su solicitud en línea en las días previamente indicados. Proporcionar un correo electrónico y número de teléfono personal, ya que será el medio de contacto con la persona participante. En caso que la persona solicitante desee participar en el programa de “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” del Gobierno del Estado de México, deberá manifestar su voluntad de renuncia a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, que otorga el Gobierno Federal, requisitando el formato denominado “Formato de Renuncia Voluntaria” en la página web para el registro de solicitud de Beca En caso de resultar persona beneficiaria del programa, el aspirante deberá presentar de manera personal el “Formato de Renuncia Voluntaria” en el espacio de atención del programa denominado “Sede Auxiliar Regional” (SARE) que por su lugar de procedencia corresponda, mismo que podrá consultar en la página web. No ser persona beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal, mediante el cual reciba apoyo monetario o en especie, ni estar becada por alguna institución privada.

¿De cuánto será el aumento en las Becas para el Bienestar primaria y secundaria 2025?

Durante todo el ciclo escolar 2025-2026 los alumnos de primaria y secundaria que resulten beneficiarios de las Becas por Aprovechamiento Académico van a recibir un pago de 1,100 pesos mensuales, en una y en hasta 10 ocasiones. En comparación con ciclo anterior, los estudiantes obtendrán un aumento de 300 pesos.

