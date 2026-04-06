Resultados UAM 2026: ¿Cuándo Sale la Convocatoria para la Segunda Vuelta?

Si quieres estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana, sigue leyendo, porque hoy 6 de abril se publicaron los resultados del primer proceso de selección del año. Y si no apareciste en la lista, en N+ te adelantamos cuándo sale la convocatoria para la Segunda Vuelta UAM 2026.

Toma en cuenta que al tratarse de un proceso de selección, cuenta con distintas fechas clave en las que deben cumplir con plazos y requisitos específicos.

Aunque no es el único proceso de selección abierto, la UNAM también abrió convocatoria en 2026, por lo que en notas previas te explicamos los pasos para hacer tu registro en línea, así como cuánto cuesta el examen de ingreso.

La UAM informó que durante el primer proceso de selección cubrirá el 100 por ciento del cupo disponible para el trimestre 2026 Primavera y el 50 del cupo disponible para el trimestre 2026 otoño.

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Entonces, ¿cuándo sale la convocatoria para la segunda vuelta UAM 2026?

Ahora bien, tomando en cuenta las etapas de la convocatoria UAM 2026 a partir de este 6 de abril se pueden consultar los resultados del primer proceso de selección. Y será hasta el próximo 22 de abril cuando se publique la lista complementaria.

Sin embargo, si no apareciste en los resultados publicados hoy, no te preocupes porque aún puedes esperar a la Segunda Vuelta UAM de este año, que se tiene previsto lance convocatoria durante el mes de mayo.

Tomando como referencia el 2025, la publicación del segundo proceso de selección sería a mediados de mayo de 2026, para dar a conocer resultados en julio del mismo año.

En cada proceso, los aspirantes pueden inscribirse a una licenciatura, en una unidad universitaria y en un trimestre, por ejemplo: Comunicación, UAM Xochimilco, trimestre Primavera 2026.

¿Cuáles son las etapas de la convocatoria UAM 2026?

Como todo proceso de selección, las etapas que componen el cronograma de la segunda vuelta de la UAM son los siguientes:

Publicación de la convocatoria

Registro en línea

Aplicación del Examen (cuyo costo es de 360 pesos)

Publicación de Resultados

De acuerdo con información de la institución educativa, para seleccionar a las personas aspirantes, se consideran los siguientes criterios:

La unidad universitaria, licenciatura y trimestre solicitado por el aspirante

El cupo disponible por cada licenciatura en cada unidad universitaria y trimestre

Los puntajes mínimos de desempeño en el examen establecidos para cada una de las licenciaturas

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¿Cuándo inician clases en la UNAM este 2026? Fecha exacta por trimestre

La Universidad, cuyo lema es "Casa Abierta al Tiempo", indicó que conforme al calendario escolar vigente, el inicio de clases según el trimestre quedaría de la siguiente manera:

Trimestre Primavera 2026: 6 de mayo

Trimestre Otoño 2026: 17 de septiembre

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