Ricardo Monreal Descarta Desaparición de los Plurinominales en la Próxima Reforma Electoral

El líder de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que está descartada la desaparición de los diputados plurinominales en la reforma electoral que presentará la Presidencia de la República para su análisis.

No sabemos, pero creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente: 300-200, con la fórmula de representación proporcional, como la Constitución lo señala, es decir, un sistema mixto con mayoría relativa de 300 distritos, y 200 como lo establece actualmente la Constitución, creo que ese tema está superado

Entrevistado en el marco de la conmemoración del 109 Aniversario de la Constitución en la ciudad de Querétaro, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro precisó que se analiza la forma de vincular a los diputados plurinominales con la sociedad.

Avances con el PVEM y el PT

Aclaró que sus aliados del Partido Verde y del Trabajo, que se oponen a la reducción de los plurinominales, llevan tres reuniones con la titular de Gobernación y con el encargado de redactar la reforma electoral, y que hay avances.

Estoy enterado, porque ayer me lo comentó el Verde y el PT, que llevan tres reuniones con la secretaria de Gobernación y con el compañero Pablo Gómez, de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la están redactando y espero que la otra semana nos la puedan enviar la iniciativa que acuerden los tres partidos: Morena, PT y Verde

Consideró que podría ser la segunda o tercera semana de este mes cuando llegue la iniciativa presidencial en materia electoral, y recordó que el plazo fatal sería en febrero para su aprobación y que pueda entrar en vigor para los comicios de 2027.

