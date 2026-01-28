Sheinbaum Considera que "la Mayoría" estará de Acuerdo con Reforma Electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la reforma electoral se planteará con los ejes que se consideran necesarios y que pide la gente, y previó que la mayoría estará de acuerdo con la iniciativa.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 28 de enero de 2026, la mandataria nacional fue cuestionada sobre si hay garantías de que el Partido de Trabajo (PT) no condicione su voto en la reforma electoral.

Luego de contestar de manera afirmativa, indicó que la iniciativa se presentará a partir de lo que se ha recogido en foros y encuestas, y de lo que se considera indispensable para mejorar el sistema electoral de México.

Vamos a plantear la reforma con los ejes que nosotros consideramos necesarios y que pide la ciudadanía. No porque una persona u otra no esté de acuerdo, no vamos a presentar lo que consideramos indispensable —a partir de lo que la comisión ha recogido de los foros y encuestas— indispensable para mejorar nuestro sistema electoral.

Mayoría va a estar de acuerdo

La mandataria nacional indicó que ese será su planteamiento, y posteriormente el Congreso de la Unión discutirá si está de acuerdo o no, pero previó que la mayoría esté de acuerdo.

“Ese es el planteamiento que hacemos, ya la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues discutirá si está de acuerdo o no, pero en principio consideramos que la mayoría va a estar de acuerdo”, dijo.

Puntos clave de la reforma electoral

Este mismo mes, Sheinbaum Pardo dio a conocer los puntos clave que se incluirán en la propuesta de reforma electoral, de acuerdo con el interés del pueblo reflejado en las encuestas que se han hecho:

Reducción de los gastos: En general, a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). “Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país (…) Sin afectar la operación de las instituciones autónomas, no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar”.

En general, a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). “Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país (…) Sin afectar la operación de las instituciones autónomas, no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar”. Elección de plurinominales: "Si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sea de listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad nunca van a buscar el voto con la gente”.

"Si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sea de listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad nunca van a buscar el voto con la gente”. Mayor democracia participativa: Más participación de la ciudadanía en las decisiones del país, no solamente en las consultas generales que se realizan en algunos estados, sino en todo el país. “Que los habitantes puedan participar en las decisiones que toma el municipio, a partir de consultas, que no necesariamente se puedan hacer cada tres años, sino cada año, por ejemplo”.

Más participación de la ciudadanía en las decisiones del país, no solamente en las consultas generales que se realizan en algunos estados, sino en todo el país. “Que los habitantes puedan participar en las decisiones que toma el municipio, a partir de consultas, que no necesariamente se puedan hacer cada tres años, sino cada año, por ejemplo”. Participación de los mexicanos en el exterior. “Ellos piden, por ejemplo, que quienes son los representantes elijan por ellos no por los partidos”.

