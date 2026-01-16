Sheinbaum Confía en que Partidos Aliados se Sumen a Iniciativa de Reforma Electoral 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confió en que los partidos aliados de Morena —Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT)— se sumen a la iniciativa de la Reforma Electoral, que se presentará en febrero.

Sí, y también nosotros tenemos una responsabilidad de presentar una propuesta, que es nuestra convicción. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia (…) Es lo que buscamos, fortalecer la democracia.

Así respondió la mandataria nacional al ser cuestionada si confía en que los partidos aliados se sumen a la propuesta que se presente al Congreso de la Unión, durante la conferencia de prensa mañanera de hoy, 16 de enero de 2026, realizada desde el Estado de México.

Fiscalización

De igual manera, se le preguntó a la presidenta si la reforma electoral incluirá mayores candados para evitar la intervención del crimen organizado en elecciones.

"Mayor fiscalización, es muy importante. La fiscalización de los recursos y las acciones de la autoridad electoral en el momento en que se encuentra algún mal uso de los recursos o alguna fuente no lícita de recursos que se usa en las campañas", señaló.

Elementos centrales de Reforma Electoral

Por otra parte, Sheinbaum Pardo reiteró los elementos centrales que la ciudadanía pide para incluir en la propuesta de Reforma Electoral.

Entre ellos mencionó la disminución de los costos de las elecciones, cambiar el esquema de la representación proporcional (que no tenga que ver con las listas de las cúpulas de los partidos políticos), aumentar la democracia participativa y la representación de los mexicanos en el exterior.

“Por qué una reforma electoral, ayer di tres argumentos. No puede ser que con tantas necesidades que hay en el país, las elecciones sean las más caras del mundo”, dijo respecto al costo de los procesos electorales.

Agregó que sí es necesario tener un instituto autónomo, pero reiteró que no tiene por qué ser tan caro todo lo que representa el sistema de partidos políticos y de instituciones que llevan las elecciones.

Y en cuando a la representación proporcional, la presidenta indicó que el objetivo también es que la ciudadanía decida y que los aspirantes no salgan solo de estar en oficina, sino que vayan a territorio.

