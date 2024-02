Pese a maratónicas sesiones, agilizar trámites a minutas, el llamado ‘Plan B’ de la Reforma Electoral se quedará en la congeladora hasta febrero de 2023, informó Ricardo Monreal, coordinador de los Senadores de Morena.

La Cámara de Diputados hizo cambios a la minuta aprobada esta semana por el Senado, por lo que fue devuelta a éste, pero ya no hubo tiempo de que los legisladores la revisaran y votaran de nuevo para que los cambios a diversas leyes electorales se promulgaran.

Por ello, dijo en conferencia, ahora tendrá que esperar al próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero, pues dijo, la Comisión Permanente, Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada que se requiere para solicitar un periodo extraordinario.

Monreal Ávila explicó que aunque solo es un artículo el modificado - se eliminó una cláusula que avalaba la transferencia de votos de partidos en coalición con lo que los más pequeños no perderían el registro - esto provoca que las leyes no estén avaladas por ambas Cámaras.

“En el Senado nosotros entraremos a una segunda revisión. Está prevista en el artículo 72 constitucional, entonces los diputados aprobaron todo lo que nosotros modificamos, salvo esa disposición”, dijo Monreal sobre la cláusula de “vida eterna”.

“Al no estar aprobado, las leyes no se pueden publicar y no pueden iniciar su vigencia y será hasta febrero cuando se retome el paquete de cuatro reformas”, agregó.

Señaló que solos se pueden enviar al Ejecutivo para su publicación las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que eran parte de otro dictamen.

“Nosotros en el Senado no podríamos en periodo de receso, ni la Comisión Permanente allanarse y enviarse al Ejecutivo (el resto de los dictámenes) para su publicación”.

