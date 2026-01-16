SCJN Aprueba Proyecto por Error: Nuevo Secretario de Acuerdos Se Equivocó al Contar Votos

Durante la sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se aprobó un proyecto por un error en el conteo de votos del nuevo secretario general de acuerdos, Daniel Álvarez Toledo.

Al analizar una contradicción de criterios entre tribunales, cinco ministros votaron en contra de la propuesta del ministro presidente Hugo Aguilar.

El presidente propuso establecer que los trabajadores de la CFE que iniciaran su trámite de jubilación solo pudieran acceder al pago retroactivo de su pensión si daban aviso previo por conducto del sindicato, aun cuando no estuvieran afiliados.

Pese a ello, el secretario general de acuerdos, quien ocupó el cargo el lunes, anunció que el proyecto había sido avalado por una mayoría de cinco integrantes del Pleno.

Ministro presidente, me permito informar que existe mayoría de votos a favor de la propuesta, tanto en la parte de la existencia de la contradicción como en la parte del estudio de fondo

¿Habrá corrección?

La eventual corrección del error podría darse el próximo lunes, cuando el Pleno someta a aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada este jueves.

Fuentes de la Corte informaron que, al término de la sesión, los ministros de la mayoría se percataron del error y ratificaron su votación, lo que habría ocurrido fuera de la transmisión de la sesión pública.

