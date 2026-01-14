SCJN Confirma Freno a Juicio de Revocación de Mandato a Abelina López, Alcaldesa de Acapulco
Jessica Murillo | N+
Eventualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que analizar las controversias constitucionales que dieron origen a las suspensiones a Abelina López
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó hoym 14 de enero de 2026, las suspensiones concedidas a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, mediante una controversia constitucional, las cuales la blindan de enfrentar un juicio de revocación de mandato en el Congreso de Guerrero, por el presunto manejo irregular de recursos públicos.
SCJN también frena revisión a recursos federales
Las medidas avaladas por la SCJN también frenan a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero para revisar el ejercicio de recursos federales correspondientes a 2023.
Eventualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que analizar las controversias constitucionales que dieron origen a las suspensiones.
Con información de Jessica Murillo, N+.
