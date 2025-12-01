“Se Cierra Un Ciclo y se Abre Uno Nuevo”, Dice Sheinbaum por Renuncia de Gertz Manero a FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció hoy, 1 de diciembre de 2025, el trabajo de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) y destacó que ahora “se cierra un ciclo y se abre uno nuevo”.

Así lo dijo la mandataria nacional en su conferencia de prensa mañanera de este lunes, al ser cuestionada por la renuncia de Gertz Manero y su próximo encargo como embajador de México ante un país amigo.

Se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente, entonces, mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero e inicia una nueva etapa.

Gertz aceptó representar a México en una embajada

Sheinbaum Pardo agregó que el exfiscal aceptó a irse a una Embajada, por lo que iniciará una nueva etapa, que concluirá con el procedimiento en el Senado para elegir al nuevo titular de la FGR.

“Lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una Embajada y ahora está Ernestina Godoy de interina (en FGR)”.

Asimismo, la presidenta de México reiteró la importancia de mantener la autonomía de la Fiscalía, pero también de fortalecer la coordinación para garantizar la seguridad y la cero impunidad.

Explicó que en esta nueva etapa se busca que haya “más coordinación para bienestar del pueblo de México, seguridad, paz y disminución de la impunidad en nuestro país”.

Sheinbaum descarta “por ahora” cambios a su gabinete

Sheinbaum además descartó “por ahora” cambios a su Gabinete, aunque recordó que todos los servidores públicos están de manera permanente bajo el escrutinio de la sociedad.

“Todos estamos al escrutinio de la gente, la gente nos evalúa permanentemente, siempre estamos de evaluación y todo el equipo está siempre a evaluación, que le demos resultados a la gente, por ahora no tengo pensado ningún cambio, pero eso no quiere decir que algún día se pueda dar, porque siempre estamos a resultados”, sostuvo.

