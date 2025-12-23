Se le Retira a Raúl Rocha Calidad de Testigo Protegido de la FGR y Podría Ser Detenido

El juez Cuarto de Distrito del Estado de Nuevo León negó la suspensión definitiva al empresario Raúl Rocha Cantú, con lo cual queda vigente que la Fiscalía General de la República (FGR) no le reconozca la calidad de testigo protegido.

Se trata del mismo juez que la semana pasada le había concedido la suspensión provisional para que se le reconociera un criterio de oportunidad como testigo protegido.

El pasado 12 de diciembre, se interpuso un juicio de amparo en contra de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Armas, de la FEMDO, de la FGR porque le negó a Rocha Cantú la solicitud que presentó para que realizara su declaración ministerial de manera virtual.

En un principio, el juez federal concedió la suspensión provisional para lograr los siguientes beneficios:

Para que no se le retirara la calidad de testigo protegido.

Que no fuera privado de su libertad.

Que no se le revocara el criterio de oportunidad, que previamente la FGR le había concedido.

Mismo juez resuelve en contra

Sin embargo, el 17 de diciembre la FGR interpuso una queja contra esta resolución, que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de Nuevo León.

Este lunes, no obstante, el mismo juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, el que en un principio le había concedido la suspensión provisional, resolvió, ahora, negarle la suspensión definitiva, estableciendo para el próximo 26 de diciembre, la fecha de la próxima audiencia incidental.

