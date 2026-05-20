Segob Manda Mensaje a Transportistas por Mega Marcha de Hoy 20 de Mayo 2026: Esto Pide

La Secretaría de Gobernación mandó un mensaje a transportistas y campesinos que participan en las movilizaciones y protestas registradas hoy, 20 de mayo de 2026 en la Ciudad de México.

La dependencia federal aseguró que mantiene abierta la disposición al diálogo y llamó a los manifestantes a privilegiar los acuerdos institucionales para atender sus demandas.

"Se exhorta a que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros, evitando bloqueos y acciones que interrumpan el libre tránsito", señaló.

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