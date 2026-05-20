Inicio Nacional Segob Manda Mensaje a Transportistas por Mega Marcha de Hoy 20 de Mayo 2026: Esto Pide

Segob Manda Mensaje a Transportistas por Mega Marcha de Hoy 20 de Mayo 2026: Esto Pide

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La Segob mandó un mensaje para los transportistas que mantienen una mega marcha este miércoles; esto dijeron las autoridades

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La Segob mandó un mensaje a transportistas. Foto: Cuartoscuro

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La Secretaría de Gobernación mandó un mensaje a transportistas y campesinos que participan en las movilizaciones y protestas registradas hoy, 20 de mayo de 2026 en la Ciudad de México.

La dependencia federal aseguró que mantiene abierta la disposición al diálogo y llamó a los manifestantes a privilegiar los acuerdos institucionales para atender sus demandas.

"Se exhorta a que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros, evitando bloqueos y acciones que interrumpan el libre tránsito", señaló. 

 

Información en desarrollo. 

 

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