Fuerzas Mexicanas han Detenido a 4 de los 10 Fugitivos más Buscados por FBI, Destaca Sheinbaum

La mañana de hoy, 29 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que las fuerzas de seguridad de México han detenido a cuatro de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional recalcó el papel de las fuerzas mexicanas y el intercambio de información entre autoridades de México y Estados Unidos de América (EUA).

Sin operaciones conjuntas en México, afirma Sheinbaum

Respecto a ese tema, reiteró que su administración nunca va a aceptar operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses en territorio nacional, pero subrayó la importancia de la comunicación para lograr los arrestos.

Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas, eso tiene que quedar muy claro.

Así lo dijo al ser cuestionada sobre si dialogó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el caso del exatleta olímpico Ryan Wedding, quien se entregó en México y fue trasladado a territorio estadounidense.

Sheinbaum comentó que en la llamada telefónica que tuvieron hoy, no dialogaron específicamente sobre ese caso, pero sí sobre los avances en materia de seguridad; “ellos han visto que vamos avanzando muy bien”.

Fugitivos buscados por FBI detenidos en México

Incluso, la presidenta destacó que precisamente las fuerzas mexicanas han detenido en nuestro país a 4 de los 10 más buscados por el FBI en todo el mundo.

Y aunque precisó que uno de ellos se entregó —el canadiense Ryan Wedding— expuso que él era perseguido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa y la Marina; “le incautaron bienes, hubo cateos, hasta que finalmente se entregó”.

Wedding era uno de los fugitivos más buscados, acusado de tráfico de drogas y homicidio; el FBI ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

“Pero se han detenido otros tres en México, por fuerzas mexicanas, de los 10 más buscados del FBI, en total son 4”, agregó Sheinbaum Pardo.

Y es que además de Wedding, las autoridades mexicanas detuvieron a Alejandro Rosales Castillo, por el asesinato de una mujer en Carolina del Norte; Daniel Alfredo, El Cubano, líder de una célula del Cártel de Sinaloa también requerido por el FBI; Mario Guadalupe "N", buscado por su presunta participación en la muerte a tiros de un hombre durante un intento de robo en California.

