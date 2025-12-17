Alex Tonatiuh Márquez Ayudó en Combate a Huachicol Fiscal, Asegura Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló hoy, 17 de diciembre de 2025, sobre la salida de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, como director de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas y el caso de huachicol fiscal.

En contexto: Estados Unidos canceló la visa a Alex Tonatiuh Márquez, caso por el que se convirtió en el primer funcionario mexicano de alto rango con el documento revocado, por presuntos vínculos criminales.

Alex Tonatiuh y el caso de huachicol fiscal

En la conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que Alex Tonatiuh Márquez Hernández ayudó a dar información sobre el caso de huachicol fiscal, que detonó luego del hallazgo de un buque en Tampico, Tamaulipas, investigación que derivó en la detención de varios funcionarios, entre ellos, personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto de Tampico.

La mandataria mencionó que Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue quien decidió relevar de su cargo a Alex Tonatiuh Márquez, quien estuvo de acuerdo.

Apuntó que si existiera una investigación en contra de Alex Tonatiuh Márquez, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno deberá informar sobre el caso.

Cuestionada sobre si Alex Tonatiuh Márquez está relacionado con el caso de huachicol fiscal, la mandataria respondió que “no hay nada -hasta este momento- que pueda indicarnos que así fue”.

