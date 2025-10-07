Omar García Harfuch Señala Ejecución en Muerte del Estilista Miguel de la Mora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que pronto habrá resultados en el caso del estilista Miguel de la Mora, quien fue asesinado afuera de su salón de belleza “Micky’s Hair” en Polanco, Ciudad de México (CDMX).

Hoy, 7 de octubre de 2025, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SSPC también destacó que el joven no fue víctima de un asalto, sino que se trató de una ejecución.

Esto no fue un asalto, fue un homicidio directo, fue una ejecución digamos; estaban esperándolo, lo estuvieron vigilando y realizaron una ejecución ahí.

Líneas de investigación sólidas

García Harfuch además comentó que en el caso de Micky, como se le conocía al estilista de artistas y creadores de contenido, hay una investigación que tiene líneas muy sólidas.

Señaló que la dependencia a su cargo mantiene comunicación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Estamos en comunicación con la fiscal Bertha Alcalde y con el jefe de la Policía, Pablo Vázquez, tienen una investigación muy sólida y va a haber resultados pronto.

Luego de presentar el informe de seguridad más reciente, el titular de la SSPC añadió que también en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ocurrió el crimen, ha habido un descenso en la incidencia delictiva.

El caso “Micky Hair”

La noche del 29 de septiembre de 2025, hombres armados asesinaron a balazos al estilista Miguel de la Mora.

El crimen ocurrió afuera de salón “Micky’s Hair” , en la avenida Masaryk esquina con Moliere, en la exclusiva zona de Polanco.

, en la avenida Masaryk esquina con Moliere, en la exclusiva zona de Polanco. Las autoridades iniciaron el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los agresores.

para dar con los agresores. De acuerdo con dichas indagatorias, los responsables huyeron rumbo al Estado de México.

Las cámaras captaron a dos sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta , luego de presuntamente haber matado a tiros al estilista.

, luego de presuntamente haber matado a tiros al estilista. Miguel de la Mora era un famoso estilista, con quien acudían personalidades como Ángela Aguilar.

Además de su establecimiento en Masaryk, Miguel de la Mora tenía otra sucursal de “Micky Hair” en Jalisco , de donde era originario.

, de donde era originario. El estilista describía al salón como “el destino de belleza de las mujeres más top de México”.

