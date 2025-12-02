Cae Narco en Oaxaca: Así Detuvieron a Carlos ’N’, Alias ‘Cali’, Jefe de Plaza de ‘Los Cromo’

El Gabinete de Seguridad dio a conocer hoy 2 de diciembre de 2025 detalles de la detención en Oaxaca de Carlos ’N’, alias Cali, a quien se le relaciona con narcomenudeo.

Autoridades federales han informado recientemente de fuertes golpes al narcotráfico, como un decomiso millonario de droga en Mazatlán, Sinaloa, y la detención de un jefe de sicarios de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, conocido como El Placas.

Así detuvieron a Carlos 'N', alias Cali

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, "se ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en el Rancho El Llano, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde fue detenido Carlos 'N', presunto integrante de un grupo delictivo que opera en el municipio".

Autoridades federales dieron a conocer que Carlos Ramos López, alias Cali, es integrante del grupo delictivo Los Cromo y se le considera generador de violencia.

Además, destacaron que entre abril de 2024 y julio de 2025, la Fiscalía de Oaxaca y fuerzas federales han intensificado operativos contra la red criminal encabezada por Iván Sánchez Santiago, alias Cromo.

Derivado del operativo se aseguraron:

Seis armas largas

27 cargadores

760 cartuchos útiles

13 chalecos balísticos

19 cascos balísticos

14 pares de botas

Diverso equipo táctico

54 dosis de metanfetamina

En lo que va del año, como parte de la Operación Sable implementada por la Marina, se han detenido a 58 personas vinculadas a Los Cromo en Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero.

