Cierre del Espacio Aéreo: ¿Había Drones del Crimen Organizado? García Harfuch Aclara

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 20 de febrero de 2026, que el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, derivó de una falla en las comunicaciones entre instituciones de Estados Unidos de América (EUA).

Lo que sabemos del cierre (del espacio aéreo) que tuvieron ellos fue un asunto entre sus propias instituciones, no tuvo que ver algo relacionado con nuestro país.

El secretario García Harfuch explicó que no se trató de drones de grupos delictivos o de cárteles mexicanos, sino de un globo que se detactó.

Al final, ellos mismos declararon que fue un globo que no tenía nada que ver con un dron del crimen organizado o algo así, ellos mismos lo refirieron así.

Con infomación de N+

