México Insta a Estados Unidos a Explicar Causas del Cierre de Espacio Aéreo en Texas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las autoridades de Estados Unidos tendrán que explicar lo ocurrido con el reciente cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, pues enfatizó que no hay información oficial sobre los hechos.

Hasta ahora no hay una información oficial. Todavía no tenemos una respuesta. Entonces, ellos tendrán que explicar.

Así lo declaró durante su conferencia de prensa de hoy, 12 de febrero de 2026, al señalar que las versiones difundidas desde Washington no han sido confirmadas formalmente por los canales diplomáticos.

En contexto

Ayer miércoles, la Administración Federal de Aviación (FAA) restringió los vuelos en torno al aeropuerto de El Paso, por motivos de seguridad nacional.

La medida que fue levantada horas después al asegurar que no existía amenaza para la aviación comercial.

La restricción aérea obligó a suspender vuelos comerciales y de carga, mientras agencias de seguridad investigaban la presencia de artefactos no tripulados que, de acuerdo con reportes preliminares, podrían estar vinculados a grupos del crimen |organizado.

Sin información concluyente

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que México no ha recibido información concluyente al respecto. “Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, o sea, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza”.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha buscado aclaraciones directas, y enfatizó que los comunicados estadounidenses ni siquiera señalan responsabilidad mexicana.

Ni siquiera mencionan México tampoco en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México.

De igual manera, afirmó que el hecho no tuvo repercusiones del lado mexicano de la frontera sino solamente en El Paso.

Reunión con Comando Norte

En otro tema, sobre la reunión de autoridades de seguridad con el Comando Norte de Estados Unidos, se informó que los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Ricardo Trevilla y Raymundo Pedro Morales, respectivamente, participaron en la “Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”, en Washington, D.C.

En ese foro multilateral, al que asistieron representantes de 35 naciones, “se abordaron temas de interés común en materia de Seguridad Hemisférica, con el propósito de fortalecer la cooperación regional e identificar los desafíos y amenazas comunes que inciden en la estabilidad del hemisferio occidental”.

Las dependencias indicaron que se reafirmó que la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 de México y la coordinación operativa con el Comando Norte de los E.U.A. en la frontera común, “han demostrado ser efectivas y han permitido reducir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, así como los delitos de alto impacto en los estados fronterizos de México”.

Con información de EFE y N+.

