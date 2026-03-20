CJNG No Ha Desaparecido: García Harfuch Advierte Peligrosidad del Cártel Pese a Debilitamiento

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, advirtió sobre la alta peligrosidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a pesar del debilitamiento a su estructura tras la caída de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal expuso que el CJNG es un grupo muy fuerte del crimen organizado que no ha desaparecido.

“Es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República; es un grupo muy fuerte del crimen organizado. Si bien representa con la neutralización de su líder principal un debilitamiento a la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido”, sostuvo.

García Harfucho indicó, por el contrario, que el Cártel Jalisco Nueva Generación “tiene presencia en nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad”.

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FGR presentará informe

A casi un mes del abatimiento de El Mencho, García Harfuch señaló que la Fiscalía General de la República presentará un informe de las acciones ministeriales que se han realizado después del operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Jalisco.

Al ser cuestionado sobre los bienes que se han asegurado y las cuentas bancarias que se han congelado, indicó que será la FGR quien pueda informar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué diligencias se han llevado a cabo.

Sheinbaum Pardo, por su parte, enfatizó que estuvo a cargo de la Defensa la operación del 22 de febrero, que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes.

Aquí puedes ver completa la conferencia de hoy

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