Dan Prisión Preventiva a Eduardo "N", Excolaborador de Genaro García Luna, por Presunto Peculado

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Eduardo “N”, excolaborador de Genaro García Luna, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

En la audiencia inicial celebrada este jueves 8 de enero, el Ministerio Público Federal formuló la imputación en contra del exservidor público; no obstante, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica.

¿De qué se le acusa a Eduardo "N"?

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo “N” habría suscrito de manera ilícita contratos de servicios para diversos Centros Federales de Readaptación Social.

Estos centros penitenciarios estaban bajo la responsabilidad de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública Federal entre 2006 y 2012. Las autoridades investigan la posible vinculación entre ambos exfuncionarios en el desvío de recursos públicos.

Durante dicho periodo, Eduardo "N" fungió como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependencia de la Secretaría de Seguridad de Genaro García Luna.

Así fue la detención del excolaborador de García Luna

La aprehensión de dicho individuo se llevó a cabo en Puebla, por parte de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con base en labores de inteligencia.

Días previos a la detención de Eduardo "N", elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR aprehendieron en Cuernavaca, Morelos, a Jesús "N", quien fue vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

