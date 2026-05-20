Defensa Cambia a Mandos de la Guardia Nacional en estas Zonas de México
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Las autoridades dieron a conocer los cambios que realizaron en mandos militares
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La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre cambios en mandos militares, coordinaciones estatales de la Guardia Nacional y organismos estratégicos en distintas regiones del país.
Lo anterior como parte del fortalecimiento de las tareas de seguridad y operación territorial. De acuerdo con la dependencia federal, los relevos forman parte de la estrategia de reorganización interna y buscan reforzar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
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Sedena realiza cambios en zonas militares
La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que, a partir del 1 de mayo de 2026, fueron designados 20 generales del Ejército, un general de la Fuerza Aérea y siete generales de la Guardia Nacional para asumir nuevos cargos en diferentes entidades del país.
Entre las zonas militares donde hubo relevo de comandantes están:
- 9/a Zona Militar en Culiacán, Sinaloa.
- 11/a Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas.
- 12/a Zona Militar en San Luis Potosí.
- 15/a Zona Militar en Jalisco.
- 28/a Zona Militar en Oaxaca.
- 31/a Zona Militar en Chiapas.
- 35/a Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero.
- 37/a Zona Militar en el Estado de México.
- 41/a Zona Militar en Puerto Vallarta, Jalisco.
- 47/a Zona Militar en Piedras Negras, Coahuila.
Además, se confirmó el relevo en la Primera Zona Aérea Militar ubicada en Santa Lucía, Estado de México.
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