Defensa Cambia a Mandos de la Guardia Nacional en estas Zonas de México

La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre cambios en mandos militares, coordinaciones estatales de la Guardia Nacional y organismos estratégicos en distintas regiones del país.

Lo anterior como parte del fortalecimiento de las tareas de seguridad y operación territorial. De acuerdo con la dependencia federal, los relevos forman parte de la estrategia de reorganización interna y buscan reforzar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

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Sedena realiza cambios en zonas militares

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que, a partir del 1 de mayo de 2026, fueron designados 20 generales del Ejército, un general de la Fuerza Aérea y siete generales de la Guardia Nacional para asumir nuevos cargos en diferentes entidades del país.

Entre las zonas militares donde hubo relevo de comandantes están:

9/a Zona Militar en Culiacán, Sinaloa.

11/a Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas.

12/a Zona Militar en San Luis Potosí.

15/a Zona Militar en Jalisco.

28/a Zona Militar en Oaxaca.

31/a Zona Militar en Chiapas.

35/a Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero.

37/a Zona Militar en el Estado de México.

41/a Zona Militar en Puerto Vallarta, Jalisco.

47/a Zona Militar en Piedras Negras, Coahuila.

Además, se confirmó el relevo en la Primera Zona Aérea Militar ubicada en Santa Lucía, Estado de México.

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