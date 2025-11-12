Detienen a ‘La China’, Señalada como Encargada de Centro de Operaciones del CJNG, en Manzanillo

Autoridades federales informaron hoy 12 de noviembre de 2025 sobre la detención de Yajaira Berenice Sánchez Castellanos, alias La China, presunta integrante y coordinadora de un centro operativo en Manzanillo, Colima, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, se informó que "La China operaba como encargada del último piso del edificio 16 en los Edificios de la CROM (Santiago), utilizado como centro de operaciones y sitio de retención y ejecución de víctimas. Entre sus operadores se identifican a alias X8, X1 y X7 (Pilas)".

Video: DEA Da Golpe al CJNG: Detiene a 670 Personas y Decomisa 77 Toneladas de Distintas Drogas

Además, informaron que a La China se le relaciona con una estructura delictiva liderada por Giancarlo 'N', alias Raptor, y operada por Francisco 'N', alias Chacalo.

Las actividades por las que señalan a La China de presuntos vínculos con el CJNG son "funciones de halconeo y distribución de droga en Manzanillo".

La célula delictiva liderada por Raptor y Chacalo ha sido vinculada con diversos homicidios en Colima y Villa de Álvarez, así como ejecuciones en el Centro de Santiago, donde se empleó el mismo modus operandi: desmembramiento y traslado de cuerpos en vehículos particulares.

Noticia relacionada: García Harfuch Detalla Operativo contra Casinos por Lavado de Dinero: Así Operaban.

¿Quién es Yajaira Berenice, alias La China?

La Secretaría de Marina dio a conocer detalles sobre Yajaira Berenice 'N' y su posible relación con el CJNG.

Presunta integrante del CJNG.

Se le vincula como generadora de violencia en la región.

Participación en múltiples hechos delictivos, incluyendo órdenes de ejecución, descuartizamientos y control de la venta de droga en los edificios de la CROM en Manzanillo.

Cuenta con antecedentes penales por robo.

Se sospecha su implicación en una doble ejecución ocurrida el mismo día de su detención.

Las autoridades también informaron que se identificaron dos casas de seguridad utilizadas por la célula a la que presuntamente pertenece La China.

en Colima, colonia Oriental Sur (Av. Colima No. 464), casa de dos pisos color verde, con ventanas protegidas y portón metálico, donde habitaba un masculino de alias El Perro y una fémina, quienes fungían como el resguardo de personal antes de su traslado a Manzanillo. En Manzanillo, edificios de la CROM, donde se tenía el centro de operaciones bajo el mando de La China.

Historias recomendadas: